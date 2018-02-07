Российский саночник показал лучший результат в первый день тренировок на Олимпийских играх

Российский саночник Роман Репилов показал результат во время официальных тренировок на зимних Олимпийских игра в Пхёнчхане.

Российский саночник Роман Репилов

globallookpress.com

© Martin Schutt/dpa

Во время своего первого спуска Репилов проехал за 47,768 секунды. Этот результат стал лучшим среди всех участников тренировочных заездов. Его соотечественник Семён Павличенко в лучшей попытке показал результат 48,108 секунды, Степан Фёдоров — 48,164 секунды. Ранее стало известно, что зарубежные телекомпании преследуют российских бобслеистов.