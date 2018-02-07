Зарубежные телекомпании преследуют российских бобслеистов

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Генеральный секретарь Федерации бобслея России Сергей Пархоменко сообщил, что зарубежные телевизионные компании преследуют российских бобслеистов.
Зарубежные телекомпании преследуют российских бобслеистов
  • Надежда Сергеева во время тренировки
  • © Kirill KUDRYAVTSEV / AFP

«То, что я сегодня увидел, меня очень удивило. Камеры преследовали нас буквально везде. Приехали даже снимать, как мы выгружаем бобы из контейнеров перед тем, как ехать на трассу. На спортсменов из других стран телевизионщики внимания не обращали», — приводит слова Пархоменко ТАСС.

Представитель федерации поинтересовался у телевизионщиков, чем вызван такой интерес к российским бобслеистам.

«Мне сказали, что они снимают документальный фильм про бобслей. Но очень странно, что героями этого творения телевизионных журналистов, судя по всему, будут только наши спортсмены», — заметил Пархоменко.

Ранее в Федерации бобслея России назвали произволом неприглашение оправданных Александра Третьякова и Елены Никитиной.

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