Российским журналистам разрешено брать интервью с микрофоном, окрашенным в цвета флага

Представитель Международного олимпийского комитета (МОК) Ленни Эбби рассказал, как следует вести себя российским журналистам в Пхёнчхане.

«Нет каких-то строгих требований по национальной символике. Вы такие же независимые репортёры, как из США и Великобритании. Можно записывать интервью со спортсменами, даже если микрофон окрашен в цвета флага. Но если российские хоккеисты выиграют золото и споют на радостях гимн, то ситуация может осложниться. МОК рассмотрит каждый случай индивидуально. О возможных санкциях говорить рано», — сказал Эбби на встрече с представителями СМИ.

Ранее почётный член ОКР Виталий Смирнов заявил, что уверен в намерении МОК восстановить права Олимпийского комитета России.