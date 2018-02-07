Почётный член ОКР Смирнов уверен в намерении МОК восстановить права Олимпийского комитета России

Международный олимпийский комитет (МОК) настроен восстановить права Олимпийского комитета России (ОКР), заявил журналистам почётный член ОКР Виталий Смирнов.

«МОК, безусловно, настроен вернуть ОКР, восстановить его. Это очевидно после двух дней работы сессии МОК. В текущей непростой ситуации самое главное слово должен сказать спортсмен. Российский спортсмен своим достойным выступлением в Пхенчхане покажет всему миру, на что мы способны», — цитирует Смирнова РИА Новости.

Он добавил, что очень надеется на принятие данного решения.

Ранее олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Государственной думы Светлана Журова поделилась с RT мнением о возможном восстановлении Олимпийского комитета России в правах до окончания Олимпийских игр 2018 года в Пхёнчхане.