Почётный член ОКР Смирнов уверен в намерении МОК восстановить права Олимпийского комитета России
«МОК, безусловно, настроен вернуть ОКР, восстановить его. Это очевидно после двух дней работы сессии МОК. В текущей непростой ситуации самое главное слово должен сказать спортсмен. Российский спортсмен своим достойным выступлением в Пхенчхане покажет всему миру, на что мы способны», — цитирует Смирнова РИА Новости.
Он добавил, что очень надеется на принятие данного решения.
Ранее олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Государственной думы Светлана Журова поделилась с RT мнением о возможном восстановлении Олимпийского комитета России в правах до окончания Олимпийских игр 2018 года в Пхёнчхане.