Журова о восстановлении ОКР в правах: если говорить о законности и регламентных нормах, такая возможность существует

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Государственной думы Светлана Журова поделилась с RT мнением о возможном восстановлении Олимпийского комитета России (ОКР) в правах до окончания Олимпийских игр 2018 года в Пхёнчхане.

«Все члены Международного олимпийского комитета (МОК) находятся на Олимпиаде. Существует возможность экстренно собрать исполком и принять любое решение. В Пхёнчхане это сделать значительно проще. Им необходимо взвесить все за и против. В том случае, если во время Игр не будет каких-либо провокаций, чего я не исключаю, ОКР может быть восстановлен до окончания турнира. Если говорить о законности и регламентных нормах, такая возможность существует», — заявила Журова.

Она считает, что на этот вопрос сложно дать однозначный ответ и сделать какие-либо прогнозы.

«МОК может и не восстановить Россию до окончания Игр. В этой организации мы являемся всего лишь приглашёнными гостями. В комитете решают, рады нам или нет. Я сама была свидетельницей восстановления НОК во время турнира. Случилось это с Индией во время Олимпиады 2014 года в Сочи. Изначально она не была допущена, однако через несколько дней исполком МОК собрался и принял соответствующее решение. В результате уже с середины турнира флаг страны был поднят в Олимпийской деревне. Таким образом, аналогичные действия в отношении России возможны, такая практика существует», — сказала Журова.

По её словам, МОК и Спортивный арбитражный суд (CAS) принимают решения на абсолютно разных основаниях.

«Если комитету для отстранения россиян хватило 1% сомнений в их чистоте, то суду необходимо 100% доказательств. Они не увидели подобного в предоставленных материалах и вынесли вердикт в пользу наших атлетов. При этом в МОК удивлены тем, что для вынесения обвинительного приговора недостаточно их сомнений в чистоте россиян», — отметила депутат.

Ранее Газзаев прокомментировал информацию о возможном восстановлении ОКР в правах до конца ОИ-2018.