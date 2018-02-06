Газзаев прокомментировал информацию о возможном восстановлении ОКР в правах до конца ОИ-2018
- РИА Новости
«Это очень приятная новость. Нужно верить в это. При этом нельзя забывать, как критически Томас Бах высказался о решении Спортивного арбитражного суда (CAS) по российским спортсменам. Его слова крайне разочаровали. При этом формулировка «временное отстранение» является довольно пространной. Не названы никакие сроки. Величайшую страну и спортивную державу в мире держат в таком подвешенном положении!» — заявил Газзаев.
Ранее член МОК из Великобритании выступил против восстановления ОКР в правах до конца ОИ-2018.