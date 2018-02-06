Газзаев прокомментировал информацию о возможном восстановлении ОКР в правах до конца ОИ-2018

Зампред комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и молодёжной политике Валерий Газзаев прокомментировал RT информацию о возможном восстановлении в правах Олимпийского комитета России (ОКР) до окончания Олимпийских игр 2018 года в Пхёнчхане.

«Это очень приятная новость. Нужно верить в это. При этом нельзя забывать, как критически Томас Бах высказался о решении Спортивного арбитражного суда (CAS) по российским спортсменам. Его слова крайне разочаровали. При этом формулировка «временное отстранение» является довольно пространной. Не названы никакие сроки. Величайшую страну и спортивную державу в мире держат в таком подвешенном положении!» — заявил Газзаев.

Ранее член МОК из Великобритании выступил против восстановления ОКР в правах до конца ОИ-2018.