Газзаев прокомментировал информацию о возможном восстановлении ОКР в правах до конца ОИ-2018

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Зампред комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и молодёжной политике Валерий Газзаев прокомментировал RT информацию о возможном восстановлении в правах Олимпийского комитета России (ОКР) до окончания Олимпийских игр 2018 года в Пхёнчхане.
Газзаев прокомментировал информацию о возможном восстановлении ОКР в правах до конца ОИ-2018
  • РИА Новости

«Это очень приятная новость. Нужно верить в это. При этом нельзя забывать, как критически Томас Бах высказался о решении Спортивного арбитражного суда (CAS) по российским спортсменам. Его слова крайне разочаровали. При этом формулировка «временное отстранение» является довольно пространной. Не названы никакие сроки. Величайшую страну и спортивную державу в мире держат в таком подвешенном положении!» — заявил Газзаев.

Ранее член МОК из Великобритании выступил против восстановления ОКР в правах до конца ОИ-2018.

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