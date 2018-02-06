Член МОК из Великобритании выступил против восстановления ОКР в правах до конца ОИ-2018
«Считаю, что ОКР не должен быть восстановлен в правах до конца Олимпиады», — приводит слова Пенгилли Inside the Games.
По его словам, принимая решение по этому вопросу, МОК должен учесть тот факт, что российские спортсмены получили наказание за допинг на четыре года, а не на два с половиной месяца. Кроме того, международному комитету необходимо получить ответ от ОКР о признании или непризнании справедливости выводов из доклада Макларена.
Ранее сообщалось, что члены МОК от Италии и Аргентины поддержали решение CAS по российским спортсменам.