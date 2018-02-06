Член МОК из Великобритании выступил против восстановления ОКР в правах до конца ОИ-2018

Член Международного олимпийского комитета (МОК) британец Адам Пенгилли высказался по поводу возможного восстановления Олимпийского комитета России (ОКР) в правах до завершения Олимпийских игр 2018 года в Пхёнчхане.

«Считаю, что ОКР не должен быть восстановлен в правах до конца Олимпиады», — приводит слова Пенгилли Inside the Games.

По его словам, принимая решение по этому вопросу, МОК должен учесть тот факт, что российские спортсмены получили наказание за допинг на четыре года, а не на два с половиной месяца. Кроме того, международному комитету необходимо получить ответ от ОКР о признании или непризнании справедливости выводов из доклада Макларена.

Ранее сообщалось, что члены МОК от Италии и Аргентины поддержали решение CAS по российским спортсменам.