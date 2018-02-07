В МОК допустили отсутствие новых видов спорта в программе ОИ-2022 в Пекине

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На зимних Олимпийских играх 2022 года может не быть новых видов спорта, включая хоккей с мячом, заявил во время выступления на сессии Международного олимпийского комитета в Южной Корее вице-президент МОК Хуан Антонио Самаранч-младший.

«Пекин не просил ни о каких новых видах спорта в программе Олимпийских игр-2022», — приводит его слова РИА Новости.

Ранее глава профсоюза хоккеистов Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Дональд Фер допустил участие хоккеистов НХЛ в Олимпийских играх 2022 года в Китае.

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