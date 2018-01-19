Глава профсоюза игроков НХЛ Фер допустил возможность возвращения хоккеистов НХЛ на Олимпиаду

Глава профсоюза хоккеистов Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Дональд Фер считает возможным участие хоккеистов НХЛ в Олимпийских играх 2022 года в Китае.

«Олимпиада — уникальное событие, которое даёт не только возможность сыграть на высочайшем уровне, но и привносит настоящий элемент патриотизма, национальной гордости, что очень важно. Считаю вполне вероятным, что мы будем стараться вернуться на Олимпиаду», — приводит слова Фера CBC.

Глава профсоюза НХЛ также отметил, что участие хоккеистов на ОИ выгодно не только спортсменам.

«Если всё будет правильно организовано, то для лиги и маркетинга Олимпиада будет отличной возможностью привлечь людей. Надеюсь, что мы дойдём до того, что это признают все», — сказал Фер.

Ранее сообщалось, что Международная федерация хоккея (IIHF) рассматривает возможность введения возрастных ограничений для участников хоккейного турнира зимних Олимпийских игр.