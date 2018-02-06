В Пхёнчхане во время ОИ-2018 будут работать центры помощи жертвам сексуального насилия

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На зимних Олимпийских играх 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане будут открыты кризисные центры для жертв сексуального насилия.

Как сообщает Dawn, такое решение было принято в свете громкого скандала с бывшим врачом сборной США по спортивной гимнастике Ларри Нассаром.

«Мы должны защищать наших спортсменов и помогать им избегать возникновения подобных ситуаций. Важно повысить уровень осведомлённости. Если знать о чём-то, то можно чувствовать себя более уверенно», — заявила офицер Международного олимпийского комитета (МОК) по безопасности Сьюзан Грейниг.

Ранее сообщалось, что глава Олимпийского комитета США может лишиться своей должности из-за секс-скандала.

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