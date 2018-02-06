В Пхёнчхане во время ОИ-2018 будут работать центры помощи жертвам сексуального насилия
Как сообщает Dawn, такое решение было принято в свете громкого скандала с бывшим врачом сборной США по спортивной гимнастике Ларри Нассаром.
«Мы должны защищать наших спортсменов и помогать им избегать возникновения подобных ситуаций. Важно повысить уровень осведомлённости. Если знать о чём-то, то можно чувствовать себя более уверенно», — заявила офицер Международного олимпийского комитета (МОК) по безопасности Сьюзан Грейниг.
Ранее сообщалось, что глава Олимпийского комитета США может лишиться своей должности из-за секс-скандала.