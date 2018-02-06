Глава FIDE предложил провести «матч мира» между юными шахматистами Израиля и Палестины

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Глава Международной федерации шахмат (FIDE) Кирсан Илюмжинов рассказал, что работает над организацией «матча мира» между юными шахматистами Израиля и Палестины.

«Я предложил израильской и палестинской шахматным федерациям провести матч мира на границе Израиля и Палестины. Там, где проходит стена, поставить тысячу шахматных столов, за которыми сыграют тысяча израильских и тысяча палестинских детей», — приводит слова Илюмжинова РИА Новости.

Он отметил, что это не первое такое мероприятие, подобный матч проходил между Молдавией и Приднестровьем.

«Ещё один матч будет на 38-й параллели, где сыграют по 100 детей из Пхеньяна и Сеула. Самое главное в этом — идея объединения. Шахматы вместо калашниковых», — добавил глава FIDE.

Ранее сообщалось, что Андрей Филатов переизбран президентом Российской федерации шахмат.

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