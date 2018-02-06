Конькобежка Фаткулина: некоторые иностранные атлеты отказываются ездить со мной в одном лифте

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Бронзовый призёр Олимпийских игр по конькобежному спорту Ольга Фаткулина отметила изменения в отношении иностранных спортсменов к атлетам из России.
Конькобежка Фаткулина: некоторые иностранные атлеты отказываются ездить со мной в одном лифте
  • Ольга Фаткулина
  • © Рамиль Ситдиков / РИА Новости

«Я чувствую на себе косые взгляды. Также слышала, что другие конькобежцы обсуждали ситуацию. Некоторые из них отказываются ездить с тобой в одном лифте. Возникает чувство неловкости и обиды, потому что ты не можешь отстоять своё честное имя», — призналась Фаткулина RT.

Ранее Фаткулина назвала возможные причины решения МОК отстранить россиян от ОИ-2018.

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