Конькобежка Фаткулина назвала возможные причины решения МОК отстранить россиян от ОИ-2018
«Первая мысль, которая возникает в голове, — что нас, Россию, боятся, потому что не допускают сильных спортсменов. Возможно, на нас обижены за победу на Играх в Сочи. Других логичных объяснений у меня нет, потому что МОК никак не аргументирует отстранение атлетов», — сказала Фаткулина в беседе с RT.
Ранее главный тренер сборной России по санному спорту Альберт Демченко заявил, что весь цвет отечественного спорта «душат и уничтожают».