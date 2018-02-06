Конькобежка Фаткулина назвала возможные причины решения МОК отстранить россиян от ОИ-2018

Бронзовый призёр Олимпийских игр по конькобежному спорту Ольга Фаткулина рассказала RT, что могло послужить причиной отстранения российских спортсменов от зимних Олимпийских игр 2018 года, которые пройдут в южнокорейском Пхёнчхане.

«Первая мысль, которая возникает в голове, — что нас, Россию, боятся, потому что не допускают сильных спортсменов. Возможно, на нас обижены за победу на Играх в Сочи. Других логичных объяснений у меня нет, потому что МОК никак не аргументирует отстранение атлетов», — сказала Фаткулина в беседе с RT.

Ранее главный тренер сборной России по санному спорту Альберт Демченко заявил, что весь цвет отечественного спорта «душат и уничтожают».