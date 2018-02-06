МОК может частично или полностью восстановить ОКР в правах до конца ОИ-2018

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Олимпийский комитет России (ОКР) может быть частично или полностью восстановлен в правах Международным олимпийским комитетом (МОК).

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу комиссии МОК по допуску российских спортсменов к Олимпийским играм 2018 года Николь Хевертц.

По её словам, ОКР может быть восстановлен в правах до конца Игр. 

Как отметил глава МОК Томас Бах, ОКР должен соблюдать условия отстранения и уважать решение организации ради восстановления в правах к концу Олимпиады. 

Ранее сообщалось, что более 30 российских спортсменов подали апелляции на недопуск к ОИ-2018.

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