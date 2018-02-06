«Лацио» проиграл «Дженоа», пропустив мяч на 92-й минуте

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Римский «Лацио» на своём поле потерпел поражение от «Дженоа» в матче 23-го тура итальянской Серии А.

Встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.

«Дженоа» вышла вперёд на 55-й минуте благодаря голу Горана Пандева. Спустя четыре минуты «Лацио» сравнял счёт. Гол в активе Марко Пароло.

Победу генуэзской команде принёс мяч Диего Лашальта, забитый уже в компенсированное арбитром время.

В турнирной таблице Серии А «Лацио» с 46 очками остался на третьем месте. «Дженоа» набрала 24 балла и поднялась на 13-ю строчку.

Ранее Федерация футбола Италии назвала имя тренера, который возглавит сборную Италии на два ближайших матча.

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