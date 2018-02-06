Рублёв вышел во второй круг теннисного турнира ATP в Монпелье

Россиянин Андрей Рублёв преодолел барьер первого круга на турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) во французском Монпелье.

В матче первого круга россиянин в двух сетах обыграл представителя Испании Гильермо Гарсия-Лопеса. Встреча продолжалась 1 час 14 минут и завершилась со счётом 6:4, 6:4.

Следующим соперником Рублёва станет либо француз Жереми Шарди, либо грек Стефанос Циципас.

Ранее сообщалось, что Дарья Касаткина поднялась на 78 позиций в чемпионской гонке WTA.