Рублёв вышел во второй круг теннисного турнира ATP в Монпелье
Россиянин Андрей Рублёв преодолел барьер первого круга на турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) во французском Монпелье.
В матче первого круга россиянин в двух сетах обыграл представителя Испании Гильермо Гарсия-Лопеса. Встреча продолжалась 1 час 14 минут и завершилась со счётом 6:4, 6:4.
Следующим соперником Рублёва станет либо француз Жереми Шарди, либо грек Стефанос Циципас.
Ранее сообщалось, что Дарья Касаткина поднялась на 78 позиций в чемпионской гонке WTA.
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