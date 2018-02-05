Дети заменят грид-гёрлз в «Формуле-1»

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Руководство «Формулы-1» объявило, что начиная с сезона 2018 года таблички с номерами пилотов на стартовой решётке Гран-при вместо девушек будут держать дети.

«Это станет необыкновенным моментом для этих детей: представьте, стоять рядом со своими героями, элитой элит в автоспорте, наблюдать, как они готовятся к гонке, быть рядом с ними в эти драгоценные минуты перед началом Гран-при», — цитирует пресс-служба чемпионата управляющего директора «Формулы-1» Шона Братчеса.

По его словам, это незабываемый опыт «для них и их семей».

«Для них это станет воодушевлением, чтобы продолжать обучение, чтобы мечтать однажды самим оказаться там. Это лучший способ вдохновить следующее поколение героев «Формулы-1», — добавил он. 

Ранее пилот Феррари Себастьян Феттель назвал «нелепым» решение руководства «Формулы-1» отказаться от грид-гёрлз.

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