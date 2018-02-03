Феттель считает «нелепым» решение «Формулы-1» отказаться от грид-гёрлз

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Немецкий пилот «Феррари» Себастьян Феттель раскритиковал решение руководства «Формулы-1» отказаться от сотрудничества с грид-гёрлз на этапах чемпионата мира.

«Это нелепо. Думаю, некоторые вещи не должны меняться, и это именно одна из таких вещей. Хорошая традиция, и мы не должны её ломать», — приводит слова немца Kölner Express.

Ранее трёхкратный чемпион «Формулы-1» и неисполнительный директор команды «Мерседес» Ники Лауда раскритиковал решение руководства «Формулы-1» отказаться от грид-гёрлз.

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