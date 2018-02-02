Лауда раскритиковал решение руководства «Формулы-1» отказаться от грид-гёрлз

Трёхкратный чемпион «Формулы-1» и неисполнительный директор команды «Мерседес» Ники Лауда прокомментировал решение владельцев гоночной серии отказаться от практики сотрудничества с грид-гёрлз на этапах чемпионата мира.

«Насколько тупыми могут быть некоторые люди? Женщины и сами отлично добивались равноправия, я считаю, что это решение против женщин. Жаль, что такая традиция рушится, это не идёт на пользу «Формуле-1», но в первую очередь — не поможет женщинам», — приводит слова Лауды Der Standard.

Он выразил надежду, что данное решение ещё можно пересмотреть.

«Я бы не возражал, если бы на стартовой решётке были и грид-бойс, почему бы и нет? Я хочу поощрять женщин, а не унижать их. Но в этот раз мужчины вновь приняли решение без участия женщин», — добавил австриец.

31 января было объявлено, что начиная с сезона 2018 года принято решение отказаться от практики приглашения грид-гёрлз на стартовую решётку.

«В то время как практика использования грид-гёрлз была одной из основных черт Гран-при «Формулы-1» на протяжении десятилетий, мы чувствуем, что эта традиция не отвечает нашему видению ценностей бренда и явно противоречит современным социальным нормам. Мы не считаем, что практика приглашения грид-гёрлз является подходящей и соответствующей Формуле-1, её болельщикам, новым и старым, по всему миру», — заявил управляющий директор «Формулы-1» Шон Братчес.

Ранее сообщалось, что пилот «Макларена» Фернандо Алонсо выступит в «24 часах Ле-Мана».