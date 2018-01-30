Пилот «Макларена» Алонсо выступит в «24 часах Ле-Мана»
Об этом сообщает пресс-служба команды.
Отмечается, что 36-летний испанец будет выступать в гонке на выносливость за рулём автомобиля Toyota в классе спортпрототипов LMP1.
«Я никогда не скрывал, что хочу завоевать «Тройную корону» автоспорта — победить в Гран-при Монако, в «500 милях Индианаполиса» и в «24 часах Ле-Мана». В прошлом году мы попробовали себя в Индианаполисе — в тот раз мы подошли к победе близко, но упустили её. В этом году благодаря «Макларен» у меня будет шанс побороться за победу в Ле-Мане. Это очень сложно, многое может пойти не так, но я готов и очень жду эту битву», — заявил Алонсо.
Он отметил, что рад такой возможности, и подчеркнул, что основным его приоритетом остаётся выступление в «Формуле-1».
«Это приключение никоим образом не отвлечёт меня от моей главной цели — «Формулы-1». В 2018 году я хочу быть на высоте в каждом Гран-при, и я чувствую, что мы можем этого добиться», — добавил испанец.
Ранее сообщалось, что Орландо Блум разбил машину «Формулы-Е».