Орландо Блум разбил машину «Формулы-Е»

Британский актёр Орландо Блум, который известен своей любовью к экстремальным видам спорта, попал в аварию во время заезда на болиде «Формулы-Е» в Марокко.

Об этом сообщает официальный канал ABB Formula E на YouTube. Блум в свой день рождения, 13 января, посетил этап чемпионата электромобилей и прокатился по трассе, но не справился с управлением. Актёр не пострадал, а после получил в качестве подарка кусок сломанного антикрыла. Ранее глава SMP Racing Ротенберг заявил, что Сироткин своим трудом заслужил место в «Формуле-1».