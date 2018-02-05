Комментатор Губерниев — о решении МОК: зло должно быть наказано

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Известный телекомментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на решение Международного олимпийского комитета (МОК) не допустить оправданных Спортивным арбитражным судом (CAS) российских спортсменов к Играм 2018 года в Пхёнчхане.

«Продолжаем борьбу в судах! Пойдём до конца! Зло должно быть наказано!» — написал Губерниев в своём Instagram.

Комментатор отметил, что МОК ведёт борьбу не с допингом в России, а с самой Россией.

«Ещё раз: это не борьба с допингом в России, это борьба против России!» — добавил Губерниев.

Ранее спортивный юрист Артём Пацев заявил, что решение МОК уже можно обжаловать.

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