Комментатор Губерниев — о решении МОК: зло должно быть наказано

Известный телекомментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на решение Международного олимпийского комитета (МОК) не допустить оправданных Спортивным арбитражным судом (CAS) российских спортсменов к Играм 2018 года в Пхёнчхане.

«Продолжаем борьбу в судах! Пойдём до конца! Зло должно быть наказано!» — написал Губерниев в своём Instagram.

Комментатор отметил, что МОК ведёт борьбу не с допингом в России, а с самой Россией.

«Ещё раз: это не борьба с допингом в России, это борьба против России!» — добавил Губерниев.

Ранее спортивный юрист Артём Пацев заявил, что решение МОК уже можно обжаловать.