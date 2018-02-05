Юрист Пацев заявил, что решение МОК можно уже обжаловать

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Спортивный юрист Артём Пацев прокомментировал решение Международного олимпийского комитета (МОК) не допустить 15 оправданных Спортивным арбитражным судом (CAS) россиян на Игры 2018 года в Пхёнчхане.

«Если рассматривать отказ МОК в приглашении как решение, то его уже два часа как можно обжаловать», — цитирует юриста «Чемпионат».

Заявление, по словам Пацева, нужно подать в выездную коллегию CAS в Южной Корее. Он также добавил, что ожидал другого решения со стороны МОК.

«Если честно, я не ожидал такого решения и до последнего надеялся, что МОК выберет конструктивную позицию и склонится к разумному диалогу. Но, к сожалению, я ошибся в своих ожиданиях», — сказал Пацев.

Ранее тренер сборной России по лыжным гонкам Маркус Крамер назвал решение МОК частью политической игры.

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