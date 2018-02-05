Юрист Пацев заявил, что решение МОК можно уже обжаловать

Спортивный юрист Артём Пацев прокомментировал решение Международного олимпийского комитета (МОК) не допустить 15 оправданных Спортивным арбитражным судом (CAS) россиян на Игры 2018 года в Пхёнчхане.

«Если рассматривать отказ МОК в приглашении как решение, то его уже два часа как можно обжаловать», — цитирует юриста «Чемпионат».

Заявление, по словам Пацева, нужно подать в выездную коллегию CAS в Южной Корее. Он также добавил, что ожидал другого решения со стороны МОК.

«Если честно, я не ожидал такого решения и до последнего надеялся, что МОК выберет конструктивную позицию и склонится к разумному диалогу. Но, к сожалению, я ошибся в своих ожиданиях», — сказал Пацев.

Ранее тренер сборной России по лыжным гонкам Маркус Крамер назвал решение МОК частью политической игры.