МОК изучал для приглашения россиян на ОИ-2018 анонимные данные

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Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что комиссия, которая отвечала за приглашение российских спортсменов на Олимпийские игры 2018 года, изучала анонимные данные.

«Комиссия в очередной раз проделала большую работу, проверяя дела анонимно. Это означает, что они не знали, какая информация принадлежит тому или иному спортсмену. У них были только число и доступ к различным источникам информации», — сказал Бах.

Глава МОК отметил, что это подчёркивает честность по отношению ко всем спортсменам.

Ранее в Совете Федерации предложили реформировать МОК в ответ на критику CAS со стороны Баха.

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