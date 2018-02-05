В Совфеде предложили реформировать МОК в ответ на критику CAS со стороны Баха

Член комитета Совета Федерации по международным делам Игорь Морозов в беседе с RT прокомментировал предложение главы Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха реформировать Спортивный арбитражный суд (CAS), который оправдал пожизненно отстранённых российских спортсменов.

«Полагаю, что Томас Бах находится в очень сложной ситуации — не спортивной, а политической. Поэтому он ищет такой компромиссный вариант, который поможет его служебному долголетию. Реформировать нужно МОК... Чтобы невозможно было по политическим мотивам лишать национальную делегацию, даже чистых спортсменов, участия в Олимпийских играх. И чтобы олимпийское движение не переходило в разряд инструментов внешней политики одного государства — США», — сказал Морозов.

Ранее президент МОК Томас Бах прокомментировал решение CAS об отмене санкций в отношении 28 российских спортсменов. В частности, он предложил реформировать CAS.