Канадский саночник поддержал апелляцию МОК на решение CAS по российским спортсменам

Канадский саночник Сэм Эдни рассказал, что получил свои бронзовые медали за смешанную эстафету Олимпийских игр в Сочи после того, как Международный олимпийский комитет (МОК) принял решение аннулировать результаты российских саночников Альберта Демченко и Татьяну Иванову.

«Два месяца назад нам вручили подарок. В результате проведённого расследования было принято решение, что двое наших конкурентов из России, как сообщали, нарушили антидопинговые правила на Играх в Сочи», — сказал Эдни на пресс-конференции.

Канадец также сказал, что решение Спортивного арбитражного суда (CAS) отменить аннулирование результатов российских саночников не способствует борьбе с допингом.

«На прошлой неделе не только мы, но и все чистые атлеты сделали шаг назад после решения CAS. Вся эта ситуация беспокоит нашу команду, и мы считаем, что это кошмар для чистых спортсменов. Мы одобряем ещё одну апелляцию МОК».

Ранее глава CAS Джон Коутс заявил, что примет во внимание критику в адрес суда со стороны президента МОК Томаса Баха.