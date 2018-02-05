CAS отреагирует на критику главы МОК Баха

Глава Спортивного арбитражного суда (CAS) Джон Коутс заявил, что примет во внимание критику в адрес суда со стороны президента Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха.

Бах заявил, что необходимы реформы в CAS из-за оправдания 28 российских спортсменов.

«Спортсмены имеют право на справедливое судебное разбирательство на всех уровнях, особенно в CAS. CAS услышал замечания президента МОК Томаса Баха и принимает во внимание высказанную им обеспокоенность, которую CAS тщательно изучит», — приводит слова Коутса ТАСС.

Глава CAS сообщил, что мотивировочную часть решений по делам российских спортсменов суд намерен опубликовать в ближайшее время.

Ранее cпикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что стоит подумать о реформировании WADA и МОК наряду с CAS.