CAS отреагирует на критику главы МОК Баха

Короткая ссылка
Глава Спортивного арбитражного суда (CAS) Джон Коутс заявил, что примет во внимание критику в адрес суда со стороны президента Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха.

Бах заявил, что необходимы реформы в CAS из-за оправдания 28 российских спортсменов.

«Спортсмены имеют право на справедливое судебное разбирательство на всех уровнях, особенно в CAS. CAS услышал замечания президента МОК Томаса Баха и принимает во внимание высказанную им обеспокоенность, которую CAS тщательно изучит», — приводит слова Коутса ТАСС.

Глава CAS сообщил, что мотивировочную часть решений по делам российских спортсменов суд намерен опубликовать в ближайшее время.

Ранее cпикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что стоит подумать о реформировании WADA и МОК наряду с CAS. 

Читайте виртуальные журналы RT на русском в Flipboard
Олимпийские игры 2018
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru