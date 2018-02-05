В Олимпийской деревне открыли Стену перемирия

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Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах открыл Стену перемирия в Олимпийской деревне Пхёнчхана.

Об этом сообщает ТАСС.

Стена символизирует мир, прекращение войн, что является традицией ещё со времён древних Олимпийских игр.

В Олимпийской деревне любой желающий может оставить на Стене свои обращения к миру.

На ОИ-2018 в Пхёнчхане выступит женская объединённая команда Южной Кореи и КНДР по хоккею.

Ранее Томас Бах рассказал, сколько смогут сэкономить организаторы ОИ благодаря новому формату подачи заявок.

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