В Олимпийской деревне открыли Стену перемирия

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах открыл Стену перемирия в Олимпийской деревне Пхёнчхана.

Об этом сообщает ТАСС.

Стена символизирует мир, прекращение войн, что является традицией ещё со времён древних Олимпийских игр.

В Олимпийской деревне любой желающий может оставить на Стене свои обращения к миру.

На ОИ-2018 в Пхёнчхане выступит женская объединённая команда Южной Кореи и КНДР по хоккею.

Ранее Томас Бах рассказал, сколько смогут сэкономить организаторы ОИ благодаря новому формату подачи заявок.