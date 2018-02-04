Бах рассказал, сколько смогут сэкономить организаторы ОИ благодаря новому формату подачи заявок

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах сообщил, что новый формат подачи заявок на проведение Олимпийских и Паралимпийских игр позволит сэкономить организационным комитетам до $1 млрд.

«Новая программа позволит сэкономить самые большие средства за всю историю организации Олимпийских игр. До $500 млн смогут сэкономить организаторы зимних Игр и до $1 млрд — организаторы летних Олимпиад», — рассказал Бах на пресс-конференции.

Ранее сообщалось, что МОК может пересмотреть вопрос включения бокса в программу ОИ-2020.