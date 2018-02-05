Определились все пары 1/4 финала ЧЕ по мини-футболу
Стали известны все пары четвертьфиналов чемпионата Европы по мини-футболу, который проходит в Словении.
Сборная России сыграет с хозяевами турнира 5 февраля.
В этот же день будет сыгран матч между Сербией и Казахстаном.
6 февраля состоятся поединки Португалия — Азербайджан и Украина — Испания.
Турнир завершится 10 февраля.
Ранее определился соперник сборной России в четвертьфинале ЧЕ по мини-футболу.
Читайте виртуальные журналы RT на русском в Flipboard