Определились все пары 1/4 финала ЧЕ по мини-футболу

Короткая ссылка
Стали известны все пары четвертьфиналов чемпионата Европы по мини-футболу, который проходит в Словении.

Сборная России сыграет с хозяевами турнира 5 февраля.

В этот же день будет сыгран матч между Сербией и Казахстаном.

6 февраля состоятся поединки Португалия — Азербайджан и Украина — Испания.

Турнир завершится 10 февраля.

Ранее определился соперник сборной России в четвертьфинале ЧЕ по мини-футболу.

Читайте виртуальные журналы RT на русском в Flipboard
Футбол
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru