Определились все пары 1/4 финала ЧЕ по мини-футболу

Стали известны все пары четвертьфиналов чемпионата Европы по мини-футболу, который проходит в Словении.

Сборная России сыграет с хозяевами турнира 5 февраля. В этот же день будет сыгран матч между Сербией и Казахстаном. 6 февраля состоятся поединки Португалия — Азербайджан и Украина — Испания. Турнир завершится 10 февраля. Ранее определился соперник сборной России в четвертьфинале ЧЕ по мини-футболу.