Определился соперник сборной России в четвертьфинале ЧЕ по мини-футболу

Стал известен соперник сборной России в четвертьфинале чемпионата Европы по мини-футболу, который проходит в Словении.

Россияне встретятся с хозяевами турнира — сборной Словении. Словенцы заняли первое место в группе А, победив сборную Италии (2:1) и сыграв вничью со сборной Сербии (2:2). Матч 1/4 финала Россия — Словения состоится 5 февраля. Ранее сообщалось, что сборная России по мини-футболу вышла в четвертьфинал чемпионата Европы.