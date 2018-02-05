«Монако» вырвал победу у «Лиона», проигрывая по ходу матча со счётом 0:2
«Монако» обыграл «Лион» в матче 24-го тура чемпионата Франции по футболу.
Встреча завершилась со счётом 3:2.
К 27-й минуте «Лион» благодаря голам Мариано и Бертрана Траоре вёл со счётом 2:0. Однако их соперники смогли восстановить паритет спустя десять минут. Мячи в свой актив записали Бальде Кейта и Радамель Фалькао.
Победу «Монако» принёс точный удар Маркуша Лопеша в конце игры.
Ранее сообщалось, что футболист ПСЖ вызван на сбор юношеской сборной России.
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