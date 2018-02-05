«Наполи» обыграл «Беневенто» и вернулся на первое место Серии А
«Наполи» одержал победу над «Беневенто» в матче 23-го тура чемпионата Италии по футболу.
Встреча завершилась со счётом 2:0.
Голами в составе неаполитанцев отметились Дрис Мертенс и Марек Гамшик.
«Наполи» идёт на первом месте в турнирной таблице Серии А, имея в активе 60 очков. «Беневенто» с семью баллами занимает последнюю строчку.
Ранее сообщалось, что «Ювентус» разгромил «Сассуоло» в матче итальянской Серии А и временно поднялся на первое место.
Читайте виртуальные журналы RT на русском в Flipboard