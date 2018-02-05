«Наполи» обыграл «Беневенто» и вернулся на первое место Серии А

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«Наполи» одержал победу над «Беневенто» в матче 23-го тура чемпионата Италии по футболу.

Встреча завершилась со счётом 2:0.

Голами в составе неаполитанцев отметились Дрис Мертенс и Марек Гамшик.

«Наполи» идёт на первом месте в турнирной таблице Серии А, имея в активе 60 очков. «Беневенто» с семью баллами занимает последнюю строчку.

Ранее сообщалось, что «Ювентус» разгромил «Сассуоло» в матче итальянской Серии А и временно поднялся на первое место.

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