«Ювентус» разгромил «Сассуоло» в матче итальянской Серии А и временно поднялся на первое место

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Туринский «Ювентус» одержал разгромную победу над «Сассуоло» в матче 23-го тура чемпионата Италии по футболу.
«Ювентус» разгромил «Сассуоло» в матче итальянской Серии А и временно поднялся на первое место
  • Игроки ФК «Ювентус»
  • Reuters
  • © MASSIMO PINCA

Встреча завершилась со счётом 7:0.

В составе «бьянконери» хет-трик оформил Гонсало Игуаин, дублем отметился Сами Хедира, по одному голу в свой актив записали Алекс Сандро и Миралем Пьянич.

«Ювентус» одержал седьмую победу подряд в Серии А и временно поднялся на первое место в турнирной таблице, опередив «Наполи» на два очка.

Неаполитанцы имеют игру в запасе. Они проведут матч против «Беневенто» 4 февраля в 22:45 мск.

Ранее сообщалось, что гендиректор «Ювентуса» ответил на критику президента «Наполи» словами Шопенгауэра.

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