«Ювентус» разгромил «Сассуоло» в матче итальянской Серии А и временно поднялся на первое место
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- Reuters
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Встреча завершилась со счётом 7:0.
В составе «бьянконери» хет-трик оформил Гонсало Игуаин, дублем отметился Сами Хедира, по одному голу в свой актив записали Алекс Сандро и Миралем Пьянич.
«Ювентус» одержал седьмую победу подряд в Серии А и временно поднялся на первое место в турнирной таблице, опередив «Наполи» на два очка.
Неаполитанцы имеют игру в запасе. Они проведут матч против «Беневенто» 4 февраля в 22:45 мск.
Ранее сообщалось, что гендиректор «Ювентуса» ответил на критику президента «Наполи» словами Шопенгауэра.