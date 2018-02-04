Гендиректор «Ювентуса» ответил на критику президента «Наполи» словами Шопенгауэра

Генеральный директор туринского «Ювентуса» Джузеппе Маротта ответил на обвинения президента «Наполи» Аурелио Де Лаурентиса в адрес клуба словами немецкого философа Артура Шопенгауэра.

Де Лаурентис заявил, что «Ювентус» сговорился с «Сассуоло» и «Баварией», чтобы сорвать некоторые трансферы в команду из «Неаполя».

«Как это ни парадоксально, но критика делает «Ювентус» только сильнее. На нас абсолютно не влияет ни один из подобных комментариев», — цитирует Маротту Mediaset.

Гендиректор «бьянконери» вспомнил, что Де Лаурентис является кинобизнесменом и своими заявлениями просто делает шоу.

«Но если вы ждёте более серьёзный ответ, то процитирую слова Шопенгауэра: «Для каждого человека ближний — зеркало, из которого смотрят на него его собственные пороки», — подытожил Маротта.

Ранее сообщалось, что «Рома» переиграла в гостях «Верону» в матче 23-го тура итальянской Серии А.