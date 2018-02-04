«Рома» переиграла в гостях «Верону» в матче 23-го тура итальянской Серии А
«Рома» переиграла в гостях «Верону» в матче 23-го тура чемпионата Италии по футболу.
Встреча завершилась со счётом 1:0 в пользу римского клуба.
Единственный мяч в матче забил турецкий полузащитник Чингиз Ундер (1-я минута).
На 51-й минуте «Рома» осталась в меньшинстве после удаления Лоренцо Пеллегрини.
«Рома» (44 очка) расположилась на пятой строчке турнирной таблицы Серии A, «Верона» (16 очков) — на 19-й.
Ранее «Интер» пятый раз подряд сыграл вничью в чемпионате Италии по футболу.
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