«Рома» переиграла в гостях «Верону» в матче 23-го тура итальянской Серии А

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«Рома» переиграла в гостях «Верону» в матче 23-го тура чемпионата Италии по футболу.

Встреча завершилась со счётом 1:0 в пользу римского клуба. 

Единственный мяч в матче забил турецкий полузащитник Чингиз Ундер (1-я минута).

На 51-й минуте «Рома» осталась в меньшинстве после удаления Лоренцо Пеллегрини.

«Рома» (44 очка) расположилась на пятой строчке турнирной таблицы Серии A, «Верона» (16 очков) — на 19-й.

Ранее «Интер» пятый раз подряд сыграл вничью в чемпионате Италии по футболу.

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