«Интер» в пятый раз подряд сыграл вничью в чемпионате Италии по футболу

«Интер» дома разошёлся миром с «Кротоне» в матче 23-го тура чемпионата Италии.

Встреча завершилась со счётом 1:1.

«Интер» забил гол усилиями Эдера (23-я минута)

В составе «Кротоне» отличился Андреа Барберис (60-я).

Это пятый ничейный результат подряд для «Интера».

«Интер» (45 очков) расположился на четвёртой строчке турнирной таблицы Серии A, «Кротоне» (20 очков) — на 17-й.

Ранее «Интер» не смог удержать в гостях победный счёт в матче 22-го тура итальянской Серии А против СПАЛ.