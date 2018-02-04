«Вашингтон» проиграл «Вегасу» в матче регулярного чемпионата НХЛ

Короткая ссылка
«Вашингтон Кэпиталз» потерпел поражение от «Вегас Голден Найт» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча завершилась со счётом 3:4.

В составе победителей отличились Райан Карпентер (17-я минута), Райлли Смит (39-я и 50-я минуты) и Алекс Так (55-я минута).

У столичного клуба шайбы забросили Чандлер Стивенсон (8-я минута), Мэтт Нисканен (29-я минута) и Никлас Бекстрём (41-я минута). Российский нападающий Евгений Кузнецов отметился результативной передачей.

Ранее тренер Юрзинов заявил, что не видит ничего страшного в том, что игроков из НХЛ не будет на ОИ-2018.

Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей.
Хоккей
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru