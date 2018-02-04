Футболист шведского клуба может быть осуждён за изнасилование девочки

Короткая ссылка
Шведская полиция арестовала футболиста «Мальмё», который подозревается в пяти случаях изнасилования 15-летней девушки.

Об этом сообщает The Sun.

Отмечается, что спортсмен может быть осуждён на три года.

Адвокат задержанного заявил, что улик против его клиента недостаточно. «Мы будем подавать апелляцию. Да, мой клиент знал девочку, но между ними не было сексуальных контактов», — сказал он.

В 2017 году футболист уже был отстранён от участия в матчах по тем же обвинениям.

Ранее шестикратный олимпийский чемпион Щербо подал в суд на украинскую гимнастку Гуцу, обвинившую его в изнасиловании.

Читайте виртуальные журналы RT на русском в Flipboard
Футбол
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru