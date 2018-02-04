Футболист шведского клуба может быть осуждён за изнасилование девочки

Шведская полиция арестовала футболиста «Мальмё», который подозревается в пяти случаях изнасилования 15-летней девушки.

Об этом сообщает The Sun.

Отмечается, что спортсмен может быть осуждён на три года.

Адвокат задержанного заявил, что улик против его клиента недостаточно. «Мы будем подавать апелляцию. Да, мой клиент знал девочку, но между ними не было сексуальных контактов», — сказал он.

В 2017 году футболист уже был отстранён от участия в матчах по тем же обвинениям.

Ранее шестикратный олимпийский чемпион Щербо подал в суд на украинскую гимнастку Гуцу, обвинившую его в изнасиловании.