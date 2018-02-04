Футбольный «Спартак» может вернуть классический ромб на форму

Футбольный клуб «Спартак» и Международное физкультурно-спортивное общество имени Старостина заключили долгосрочный лицензионный договор.

Футбольный клуб теперь может использовать все общие товарные знаки, принадлежащие МФСО.

Как сообщает «Спорт-Экспресс», ФК «Спартак» может вернуть классический ромб без мяча в букве «С».

Ранее «Спартак» проиграл китайскому клубу «Хэбэй Чайна Форчун» в контрольном матче.