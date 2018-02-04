«Милан» сыграл в гостях вничью с «Удинезе» в матче 23-го тура итальянской Серии А

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«Милан» в гостях разошёлся миром с «Удинезе» в матче 23-го тура чемпионата Италии по футболу.

Встреча завершилась со счётом 1:1.

На гол футболиста «Милана» Сусо (9-я минута) хозяева ответили автоголом Джанлуиджи Доннарумы (76-я минута).

На 68-й минуте «Милан» остался в меньшинстве после удаления Давида Калабрии.

«Милан» (35 очков) расположился на восьмой строчке турнирной таблицы Серии A, «Удинезе» (33 очка) идёт следом, на девятой.

Ранее «Интер» пятый раз подряд сыграл вничью в чемпионате Италии по футболу.

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