Чешская теннисистка Квитова выиграла турнир WTA в Санкт-Петербурге
Чешская теннисистка Петра Квитова стала победительницей турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) St. Petersburg Ladies Trophy в одиночном разряде.
В финале Квитова обыграла француженку Кристину Младенович в двух сетах со счётом 6:1, 6:2. Встреча продолжалась 1 час 4 минуты.
Двукратная обладательница турниров Большого шлема завоевала первый свой титул с июня 2017 года.
Ранее россиянка Вера Звонарёва и швейцарка Тимя Бачински выиграли турнир WTA в Санкт-Петербурге в парном разряде.
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