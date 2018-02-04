Чешская теннисистка Квитова выиграла турнир WTA в Санкт-Петербурге

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Чешская теннисистка Петра Квитова стала победительницей турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) St. Petersburg Ladies Trophy в одиночном разряде.

В финале Квитова обыграла француженку Кристину Младенович в двух сетах со счётом 6:1, 6:2. Встреча продолжалась 1 час 4 минуты.

Двукратная обладательница турниров Большого шлема завоевала первый свой титул с июня 2017 года.

Ранее россиянка Вера Звонарёва и швейцарка Тимя Бачински выиграли турнир WTA в Санкт-Петербурге в парном разряде.

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