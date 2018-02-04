Трёхкратная олимпийская чемпионка Чепалова о скандале с «кровяным допингом» в лыжах: людям нечем заняться

Трёхкратная олимпийская чемпионка Юлия Чепалова прокомментировала допинговый скандал в лыжных гонках, связанный с возможным массовым употреблением в 2000-х годах «кровяного допинга».

«Видимо, людям просто нечем заняться. Проиграли в суде и начинают мстить. Хотя кому мстить? Ситуация-то безвыходная. У меня вопрос: им-то это зачем? Чтобы потом отстранить всю страну? Или для поднятия собственного имиджа? Они просто занимаются ерундой. Я, честно говоря, стараюсь во всё это не лезть и не следить за интригами», — заявила спортсменка в интервью RT.

Ранее известный тренер Сергей Крянин предположил, что совместное исследование британской газеты The Sunday Times и немецкого телеканала ARD может быть началом очередной атаки на российский спорт.