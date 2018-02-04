Трёхкратная олимпийская чемпионка Чепалова о скандале с «кровяным допингом» в лыжах: людям нечем заняться

Короткая ссылка
Трёхкратная олимпийская чемпионка Юлия Чепалова прокомментировала допинговый скандал в лыжных гонках, связанный с возможным массовым употреблением в 2000-х годах «кровяного допинга».
Трёхкратная олимпийская чемпионка Чепалова о скандале с «кровяным допингом» в лыжах: людям нечем заняться
  • Юлия Чепалова
  • globallookpress.com
  • © Alexander Chernykh

«Видимо, людям просто нечем заняться. Проиграли в суде и начинают мстить. Хотя кому мстить? Ситуация-то безвыходная. У меня вопрос: им-то это зачем? Чтобы потом отстранить всю страну? Или для поднятия собственного имиджа? Они просто занимаются ерундой. Я, честно говоря, стараюсь во всё это не лезть и не следить за интригами», — заявила спортсменка в интервью RT.

Ранее известный тренер Сергей Крянин предположил, что совместное исследование британской газеты The Sunday Times и немецкого телеканала ARD может быть началом очередной атаки на российский спорт.

Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей.
Допинг Зимние виды Хроника
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru