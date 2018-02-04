Трёхкратная олимпийская чемпионка Чепалова о скандале с «кровяным допингом» в лыжах: людям нечем заняться
- Юлия Чепалова
- globallookpress.com
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«Видимо, людям просто нечем заняться. Проиграли в суде и начинают мстить. Хотя кому мстить? Ситуация-то безвыходная. У меня вопрос: им-то это зачем? Чтобы потом отстранить всю страну? Или для поднятия собственного имиджа? Они просто занимаются ерундой. Я, честно говоря, стараюсь во всё это не лезть и не следить за интригами», — заявила спортсменка в интервью RT.
Ранее известный тренер Сергей Крянин предположил, что совместное исследование британской газеты The Sunday Times и немецкого телеканала ARD может быть началом очередной атаки на российский спорт.