Тренер о новом допинговом скандале в лыжах: продолжается борьба против России

Известный тренер Сергей Крянин прокомментировал новый допинговый скандал в лыжных гонках, связанный с возможным массовым употреблением лыжниками в первом десятилетии XXI века «кровяного допинга».

«Честно говоря, давно привык ничему не удивляться. Для меня это просто очередной фейк, не более. Даже не знаю, как реагировать на это. Как по мне, продолжается борьба против России. Кто-то выполняет политический заказ. Сейчас поднимут пробы с 2001 года. Слушайте, ну давайте перепроверим анализы 40-х годов прошлого века! Возможно, WADA это просто выгодно. Там всё не могут успокоиться после оправдательного решения CAS в пользу наших ребят. Запускается вся эта шумиха… Хотелось бы, чтобы там работали всё-таки адекватные люди, а не разрушители», — заявил тренер RT.

Крянин также отметил, что список запрещённых препаратов в современном спорте меняется регулярно.

«Мне сложно говорить, о том, насколько серьёзно распространён допинг в лыжных гонках. Начнём с того, что правила меняются буквально на ходу. Кто знает, быть может, в WADA скажут, что кофе лыжникам пить тоже нельзя — кофеин ведь бодрит, а потому может считаться допингом. Мы все выступаем категорически против запрещённых препаратов, но порой вся эта борьба становится просто смешной», — добавил Крянин.

Ранее президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе заявила, что не хочет обсуждать совместный материал британской газеты The Sunday Times и немецкого телеканала ARD о массовом употреблении лыжниками «кровяного допинга».