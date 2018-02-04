Тотти: Кубок легенд — это очень важное мероприятие
- Франческо Тотти
- globallookpress.com
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«Это были утомительные игры, ведь мы не привыкли играть на таком поле, плюс ко всему мы уже в определённом возрасте, поэтому чувствуется усталость. Кого-то одного из футболистов выделять не буду, потому что здесь я встретил много игроков, с кем встречался раньше на футбольных полях, это очень приятно», — приводит слова Тотти ТАСС.
Итальянец отметил, что ему было радостно видеть поддержку болельщиков.
«Это сильный эмоциональный момент. Это очень важное мероприятие, объединить всех бывших футболистов на одном мероприятии было здорово», — добавил спортсмен.
Сборная Италии заняла на Кубке легенд шестое место, Тотти записал в свой актив четыре гола.
Ранее сообщалось, что сборная России в десятый раз стала обладателем Кубка легенд по футболу.