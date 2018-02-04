Хор Турецкого Soprano запускает акцию в поддержку российских олимпийцев

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Популярная арт-группа Soprano под руководством Михаила Турецкого запускает акцию в поддержку российских олимпийцев, лишённых национального гимна на Играх в Пхёнчхане.
Хор Турецкого Soprano запускает акцию в поддержку российских олимпийцев
  • © sopranomusic.ru

Популярная арт-группа прервала гастрольный тур по США для того, чтобы на контрольном хоккейном матче между сборной России и «Спартаком» исполнить песню «Трус не играет в хоккей».

Артистки объявили о запуске акции в поддержку сборной России. Хор Soprano пообещал, что в любой точке мира будут исполнять гимн страны в честь каждой из побед наших спортсменов на Олимпиаде в Южной Корее.

Хор также призвал присоединиться к акции других представителей культуры.

Ранее около тысячи человек поучаствовали во флешмобе на катке ВДНХ, организовав флаг России в знак поддержки олимпийской команды страны.

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