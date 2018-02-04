Юный футболист испанского клуба скончался после остановки сердца во время матча

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Футболист испанской «Альсиры» Начо Барбера, выступавший в команде возрастной группы 13—14 лет, скончался во время матча.

Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Руководство «Альсиры» отменило все игры своих команд, запланированные на эти выходные.

По информации СМИ, причиной смерти юного футболиста стала остановка сердца. Отмечается, что у Барберы ранее не было признаков заболеваний сердца.

Ранее сообщалось, что в результате ДТП в Аргентине погибли трое чилийских футболистов.

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