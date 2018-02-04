Юный футболист испанского клуба скончался после остановки сердца во время матча
Об этом сообщает пресс-служба клуба.
La UD Alzira está de luto. Esta tarde ha fallecido durante un partido en Ontinyent su futbolista Nacho Barberà. D.E.P.— UD Alzira (@UDAlzira) 3 февраля 2018 г.
Quedan suspendidos todos los partidos de los equipos del fútbol base, tanto en casa como de visitantes. pic.twitter.com/Zr1cdWk85Q
Руководство «Альсиры» отменило все игры своих команд, запланированные на эти выходные.
По информации СМИ, причиной смерти юного футболиста стала остановка сердца. Отмечается, что у Барберы ранее не было признаков заболеваний сердца.
Ранее сообщалось, что в результате ДТП в Аргентине погибли трое чилийских футболистов.