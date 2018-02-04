Юный футболист испанского клуба скончался после остановки сердца во время матча

Футболист испанской «Альсиры» Начо Барбера, выступавший в команде возрастной группы 13—14 лет, скончался во время матча.

Об этом сообщает пресс-служба клуба.

La UD Alzira está de luto. Esta tarde ha fallecido durante un partido en Ontinyent su futbolista Nacho Barberà. D.E.P.

Quedan suspendidos todos los partidos de los equipos del fútbol base, tanto en casa como de visitantes. pic.twitter.com/Zr1cdWk85Q — UD Alzira (@UDAlzira) 3 февраля 2018 г.

Руководство «Альсиры» отменило все игры своих команд, запланированные на эти выходные.

По информации СМИ, причиной смерти юного футболиста стала остановка сердца. Отмечается, что у Барберы ранее не было признаков заболеваний сердца.

Ранее сообщалось, что в результате ДТП в Аргентине погибли трое чилийских футболистов.