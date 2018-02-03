В результате ДТП в Аргентине погибли трое чилийских футболистов

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Три игрока молодёжной команды чилийского футбольного клуба «Коло-Коло» погибли в результате дорожно-транспортного происшествия на территории Аргентины.

Об этом сообщает пресс-служба клуба в социальной сети Twitter.

Отмечается, что автобус, перевозивший игроков молодёжной команды «Коло-Коло» на юниорский турнир, попал в аварию около посёлка Лас-Куэвас (штат Мендоса).

Детали инцидента не уточняются.

Ранее сообщалось, что бывший форвард нескольких клубов Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Рэсул Батлер погиб в ДТП.

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