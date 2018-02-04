«Тампа» выиграла у «Ванкувера», Кучеров набрал 300-е очко в НХЛ

«Тампа-Бэй Лайтнинг» переиграл в гостях «Ванкувер Кэнакс» в матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:2.

В составе «Тампы» шайбы забросили Крис Куниц, Виктор Хедман, Янни Гурд и Кори Конакер. Россиянин Никита Кучеров отметился двумя результативными передачами, Михаил Сергачёв — одной. Для Кучерова вторая голевая передача стала 300-м набранным очком в НХЛ.

«Ванкувер» забил усилиями Томаса Ванека и Брока Бёзера.

В другом матче дня «Лос-Анджелес Кингз» разгромил «Аризона Койотс» — 6:0.

Ранее «Питтсбург Пингвинз» потерпел поражение от «Нью-Джерси Дэвилз».