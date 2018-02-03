Боксёр Фёдор Чудинов защитил титул интернационального чемпиона WBA, победив Лайне техническим нокаутом

Россиянин Фёдор Чудинов защитил титул интернационального чемпиона по версии Всемирной боксёрской ассоциации (WBA) во втором среднем весе.

Чудинов победил финна Тимо Лайне техническим нокаутом.

После седьмого раунда команда финского боксёра не выпустила Лайне на восьмой.

Россиянин одержал 17-ю победу на профессиональном ринге, 12 из них нокаутом, при двух поражениях.

Ранее россиянин Михаил Алоян защитил титул интернационального чемпиона WBA.